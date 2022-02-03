Самара, , 08:16 — REGNUM Движение для маршрутных и грузовых транспортных средств временно ограничили на автотрассе в Самарской области. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Метель на Алтае ИА «Банкфакс»

Сообщается, что ограничение движения для грузовиков и маршрутного транспорта вводится на участке с 93 км по 132 км (+565 м) км автотрассы М-5 «Урал» (подъезд к г. Оренбург в Самарской области) из-за сильной метели и ограниченной видимости.

Ориентировочное время окончания ограничения движения 13:00 часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области ожидаются сильный снег, мокрый снег, дождь, метель.