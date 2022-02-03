Оренбург, , 08:15 — REGNUM В Оренбургской области из-за ненастья застрял автобус с командой школьников хоккеистов. На помощь пришли полицейские, сообщили 3 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

Метель © ИА REGNUM

Инцидент произошел днем 1 февраля на участке федеральной трассы М-5 Москва-Челябинск. Из-за снегопада и метели дорогу закрывали. Непогода застала в пути автобус, в котором находилась команда юных хоккеистов. 15 школьников направлялись из Самарской области на соревнования в город Стерлитамак Башкирии.

Стоящий на обочине трассы автобус в многокилометровой колонне среди других транспортных средств заметили сотрудники полиции. Они приняли решение организовать сопровождение автобуса с детьми патрульным автомобилем с включенными проблесковыми маячками, обеспечивая ему приоритетное движение.

В результате принятых мер автобус с юными пассажирами, в условиях сильной непогоды, был сопровожден до границы с Татарией, где проходит альтернативная автодорога, открытая для движения транспортных средств.