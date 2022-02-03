Пекин, 3 февраля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Российские хоккеисты прибыли в Пекин для участия в Олимпийских играх. Об этом 3 февраля сообщили в Федерации хоккея России (ФХР).

Alexey Chernyadyev Сборная России по хоккею

Самолёт с мужской сборной России по хоккею приземлился в аэропорту Шоуду в 09:12 по местному времени (04:12 мск). После прибытия в Пекин команда сдаст тесты на коронавирус и отправится в гостиницу на карантин.

Олимпийские игры будут проходить с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, что сборная России по хоккею вылетела в Пекин отдельным бортом, отказавшись лететь вместе с другими спортсменами. Это связано с опасением заразиться коронавирусом. Вместе с тренерами и персоналом в составе команды 78 человек.