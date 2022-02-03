Владивосток, , 08:18 — REGNUM В акваториях Приморья начнется подъём затонувших судов за пределами портов. В 2022 году на поверхность достанут шесть «утопленников», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Затонувший корабль

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Наведение порядка в бухтах Приморья стало возможным благодаря федеральному проекту «Генеральная уборка».

«Проект рассчитан пока до 2024 года, в его рамках будут подняты 27 кораблей — шесть в 2022 году, 13 — в 2023-м, еще восемь — в 2024 году. На эти цели предусмотрены средства федерального бюджета. Часть же денег планируется вернуть за счет продажи судов после того, как их поднимут, — для дальнейшей переработки», — пояснили специалисты.

В этом году работы начнутся в бухтах Золотой Рог, Старка, Новик, в районе острова Рейнеке.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортная прокуратура потребовала в судебном порядке очистить реки Пермского края от затонувших бесхозных судов.