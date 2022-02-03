Ереван, , 08:12 — REGNUM Экипажи истребительной авиации авиабазы «Эребуни» (Армения, Южный военный округ Минобороны РФ) провели тренировочные полеты. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Авиабаза «Эребуни» Photolure

Сообщается, что многодневные учения проходили на истребителях МиГ-29 и Су-30СМ. Российские лётчики отработали выполнение задач в парах и в составе звеньев. Полёты проходили в неблагоприятных метеоусловиях с использованием элементов сложного пилотирования.

«Военнослужащие выполнили упражнения по аварийной посадке самолета при отказе одного из двигателей, при ограниченной видимости в условиях применения аэрозольных и дымовых завес, посадке на ограниченную площадку при частичном разрушении взлетно-посадочной полосы в результате нанесения авиационного удара условным противником», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы тренировочные полёты проходили как в дневное, так и в ночное время. Пилоты отрабатывали навыки во время осадков, порывистого ветра, а также при перепадах температур в горной местности.

Напомним, аэропорт «Эребуни» с 1995 года является аэропортом совместного базирования Армении и России. Он расположен возле Еревана. Находящаяся там российская авиабаза входит в состав 102-й российской военной базы, дислоцированной в Гюмри.