Улан-Удэ, 3 февраля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано семь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Трое скончавшихся были младше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, всего жертвами COVID-19 за весь период пандемии в республике стали 2621 человек. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 93 001, почти половина из которых приходится на жителей Улан-Удэ. За сутки выявлено 1615 новых носителей.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 1360 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 381 пациент, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 77 635 человек.