Нур-Султан, , 08:12 — REGNUM Председателем национального банка Казахстана назначил экс-главу национальной компании «Казатомпром» Галымжана Пирматова президент Республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба главы государства.

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Пирматов занимал должность председателя правления компании «Казатомпром» с августа 2017 года по сентябрь 2021 года. Кроме того, в разные годы 49-летний Пирматов работал зампредседателя национального банка, занимал пост главы компании Cameco Kazakhstan, и был вице-президентом по экономике и финансам компании «Казатомпром».

Сенат Казахстана 3 февраля дал согласие назначить Пирматова на пост главы национального банка Казахстана. Назначение было утверждено заочно, так как Пирматов отсутствовал на заседании Сената из-за получения им положительного результата теста на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщало об избрании в Казахстане нового главы парламента.

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