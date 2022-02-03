Чебоксары, , 08:11 — REGNUM Февраль в Чувашии ожидается теплее климатической нормы, но осадков ожидается больше привычного. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Снег ещё метет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его прогнозам, в последний месяц зимы снегопады продолжатся, в том числе очередной ожидается 3 февраля в юго-восточной части республики.

Сильные снегопады ожидаются 4 и 5 февраля в Чебоксарах. По предварительным данным, сугробы могут увеличиться до 10 сантиметров.

После снегопадов вернутся холода. Вторая декада февраля ожидается тёплой, а морозы при солнечной погоде прогнозируются в конце месяца.

«В целом февраль ожидается на 1−2 градуса теплее обычного. А осадков снова выпадет больше средних многолетних значений», — полагает Владимир Михайлов.

Синоптик-любитель отмечает, что погода в январе в Чебоксарах была в пределах климатической нормы, но при этом осадков выпало на 16% больше обычного.