Москва, , 08:10 — REGNUM Начавшееся 1 февраля ослабление доллар и евро по отношению к российскому рублю продолжилось и 2 февраля, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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Курс доллара понизился почти до 76 руб., а курс единой европейской валюты по-прежнему находится вблизи 86,50 руб.

Принятое в среду решение ОПЕК+ о сохранении текущих параметров увеличения добычи нефти на 400 тыс. баррелей в день стало хорошей новостью для рубля, так как это сигнал о том, что цены на нефть могут оставаться высокими.

В Международном валютном фонде заявляют, что рост инфляции во многих странах мира является более серьёзной социально-экономической проблемой для всего мира, чем считалось ещё несколько месяцев назад.

Вероятно, так в МВФ отреагировали на сегодняшние предварительные данные по инфляции в еврозоне за январь, показавшие, что инфляция выросла сильнее ожиданий рынка на рекордные 5,1%.

Курс евро 2 февраля был весьма волатильным, чем и воспользовался рубль.

Сегодня, 3 февраля, на торгах Московской биржи, по данным на на 07:50 по мск, курс доллара вырос на 27 копеек — до 76,31 рубля, курс евро поднялся на 24 копейки, до 86,24 рубля.

На сегодняшний день по курсу доллара к рублю ожидается диапазон 76−77 руб., а по курсу евро — 85,80−86,70 руб.

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