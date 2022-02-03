Пекин, , 08:09 — REGNUM Для помощи в работе с гостями зимних Олимпийских игр в Пекине организаторы привлекли около 19 тысяч волонтёров. Об этом на проходящей 3 февраля сессии Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил вице-президент оргкомитета Игр Ян Шуань.

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Ян Шуань «В нашем распоряжении на зимних Олимпийских играх 19 тысяч волонтёров. Поэтому, пожалуйста, получайте удовольствие от гостеприимности китайского народа в предстоящие дни».

Официальное открытие Олимпийских игр состоится 4 февраля. По последним данным начиная с 23 января, среди прибывших на Игры спортсменов, членов делегаций и других заинтересованных лиц было выявлено 287 лиц, чьи тесты на коронавирус дали положительный результат.

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