Уфа, 3 февраля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Новый профессиональный праздник, День работника земельных и имущественных отношений, предложили учредить в Башкирии. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

Комитет госсобрания Башкирии по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам одобрил законопроект «Об установлении профессионального праздника — Дня работника земельных и имущественных отношений».

Сообщается, что в ближайшее время этот проект закона может быть принят в первом чтении.

«День работника земельных и имущественных отношений предлагается отмечать ежегодно 29 октября. Выбор даты исторически обоснован: 29 октября 1991 года был образован Государственный комитет Башкирской ССР по управлению государственным имуществом», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания республики Константина Толкачева.

Отмечается, что эти работники способствуют укреплению экономического потенциала Башкирии, вносят существенный вклад в наполнение бюджета. Проект закона разработан в соответствии с законом «О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан» в связи с тридцатилетним юбилеем министерства земельных и имущественных отношений региона.