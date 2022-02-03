Бузулукский район, Оренбургская область, , 08:04 — REGNUM В Бузулукском районе Оренбургской области насмерть сбит пешеход. Водитель скрылся с места ДТП, об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Несчастный случай произошел в селе Державино. По горячим следам водителя нашли и задержали. Им оказался 48-летний местный житель. Он объяснил свое поведением испугом.

По словам задержанного, двигаясь на машине, он почувствовал удар и переезд препятствия. Остановив автомобиль, мужчина вернулся и, увидев сбитого человека, испугался и покинул место происшествия. Механические повреждения автомобиля и показания очевидцев ДТП подтвердили факт причастности водителя к смертельному ДТП.

По факту гибели пешехода полиция проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.