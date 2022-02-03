Анадырь, 3 февраля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. На Чукотке продлены единовременные выплаты за прохождения вакцинации от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте социальной политики округа.

Vladimir Varfolomeev Чукотка

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Единовременную выплату в 3 тыс. рублей могут получить жители старше 50 лет и прописанные в сельской местности старше 18 лет. Вакцинироваться необходимо до 28 февраля.

Решение принял губернатор Роман Копин.

На 3 февраля выплату получили 8238 жителей Чукотки.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке за неделю отмечается рост в три раза заболеваемости ОРВИ и COVID-19.