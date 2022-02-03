Иркутск, 3 февраля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. В Иркутской области правоохранители сумели задержать двоих предполагаемых организаторов контрабандных поставок лесоматериалов в одну из зарубежных стран. Как сообщает сегодня, 3 февраля, территориальное ГУ МВД РФ, мужчины находились федеральном розыске.

МВД РФ Контрабанда леса Иркутской области

Предварительно установлено, что злоумышленники заключали с иностранными организациями внешнеэкономические контракты и для подтверждения легальности вывоза леса предоставляли на Нижнеудинский таможенный пост недостоверные сведения о его происхождении. Их поимка осуществлена во взаимодействии оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Иркутской области.

По имеющимся данным, через государственную границу Российской Федерации сообщники перевезли более 30 тысяч кубических метров лесоматериалов стоимостью около 78 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года Иркутская таможня предотвратила экспорт более 1,3 тысячи кубометров грубобрусованной древесины под видом пиломатериала стоимостью более 9,8 млн рублей.

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