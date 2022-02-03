Нью-Дели, , 07:51 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявили 172 433 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на индийской территории достигло 41 803 318. Также за минувшие сутки в стране скончались 1008 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Индии от осложнений COVID-19 умерли 498 983 человека.

В настоящее время в республике числится более 1,5 млн активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом индийский минздрав уточняет, что это число снижается уже на протяжении десяти прошедших дней.