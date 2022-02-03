Пермь, 3 февраля, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В Перми завершилось расследование резонансного дела о крупных хищениях, совершаемых при строительстве зоопарка. Об этом сообщает краевая прокуратура. Ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя Управление капитального строительства (УКС) Пермского края и сотрудника этой организации. Им инкриминируют мошенничество с использованием служебного положения, организованной группой в особо крупном размере.

ru.torange.biz Уголовное дело

По версии следствия, краевое УКС являлось заказчиком строительства зоопарка в Индустриальном районе Перми. В 2017—2018 годов глава Управления капстроительства и его подчиненный подписывали акты о приемке выполненных работ, а также справки об их стоимости для получения бюджетных средств в счет оплаты. При этом подрядчиком данные работы фактически не были исполнены.

Ущерб региональному бюджету оценивается в более чем 353 млн рублей. На имущество фигурантов уголовного дела наложен арест на общую сумму около 80 млн рублей.

Уголовное дело в отношении одного из соучастников преступления выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве и в настоящее время находится на рассмотрении в суде.