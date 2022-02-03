Иркутск, , 07:49 — REGNUM В Иркутской области за 2021 год выявлены многочисленные нарушения закона об обеспечении детей-инвалидов лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации. Об этом сообщает сайт прокуратуры региона.

Инвалид Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается что 957 детей-инвалидов в Приангарье получили лекарства после вмешательства прокуратуры. Также известно, что во время проверок было выявлено 117 нарушений закона, подготовлено и внесено 46 актов прокурорского реагирования, к дисциплинарной ответственности привлечено 27 должностных лиц.

«Нередко нарушались права детей, страдающих иммунодефицитом, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими заболеваниями, по причине ненадлежащего формирования потребностей, отсутствия достаточного финансирования, а также отказа в назначении препаратов по формальным причинам. Системным нарушениям закона в деятельности государственных учреждений способствовал неэффективный ведомственный контроль исполнительных органов государственной власти, чему давалась жесткая оценка», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Иркутской области было возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц министерства здравоохранения. По версии следствия, в 2021 году должностные лица профильного министерства ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по обеспечению лекарственными препаратами детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном получении лечения ввиду тяжелых заболеваний.

Кроме того, следователями СК продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в октябре 2021 года по факту ненадлежащего обеспечения лекарственными препаратами детей, имеющих генетическое заболевание муковисцидоз.

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