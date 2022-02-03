Бурейский район, , 07:56 — REGNUM В Бурейском районе Амурской области легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В ДТП погиб человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля в госавтоинспекции региона.

ДТП Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

Читайте также: В ДТП в Приамурье погибли три человека

Ещё один амурчанин госпитализирован с травмами. Людей извлекали из повреждённых автомобилей с помощью пожарных.

«Полицейскими устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка», — отметили в управлении ГИБДД по Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января ДТП в Амурской области унесло жизни троих молодых людей. Погибшим было 17, 18 и 19 лет.