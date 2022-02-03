Цхинвал, 3 февраля, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В последние дни широко обсуждается продвижение дополнительных военных сил России на боевое дежурство на территории Белоруссии и особенно — заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности страны к войне на стороне России. Ситуацию для комментирует для ИА REGNUM министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев:

Флаг Южной Осетии

ИА REGNUM: На этой неделе Вы заявили в интервью, что Грузия может предоставить свою территорию под нужды сил НАТО в контексте поддержки Украины перед мнимым «российским нашествием» на эту страну. Что Вы имели в виду?

Я имел в виду именно то, что сказал. Грузия лезет из кожи вон, чтобы подключиться к очередной антироссийской атаке в которой задействованы почти все страны Европы. Командует парадом естественно Вашингтон. И мы здесь в Южной Осетии крайне озабочены таким развитием, тем более что в начале апреля у нас должны пройти президентские выборы, а у нас под боком грузинские власти опять проводят очередные учения с соответствующим названием «Грузия — НАТО 2022»… Как нам быть в таких условиях? Мы и раньше подчеркивали, что между Южной Осетией и Россией фактически и де юре сформировано общее оборонное пространство, основанное на договорной базе. Естественно, что российский военный контингент, находящийся на нашей территории по двусторонним соглашениям, становится целью возможной атаки, равно как и югоосетинские вооруженные силы. Для меня очевидно, что западная коалиция, провоцируя войну на Украине, хотела бы открыть в Грузии второй фронт. Это очевидно с точки зрения западной стратегии, а также учитывая необходимость информационного сопровождения всей этой этой кампании, ведь всем надо показать, что они — освободители от российской оккупации — принесли народам демократию…

ИА REGNUM: Какой выход Вы видите?

Укреплять общую безопасность и не только прикладного характера, но и договорно-правового. Хочу обратить внимание на весьма интересное в этом смысле обстоятельство. Южная Осетия имеет с Российской Федерацией более 100 подписанных на высоком уровне соглашений, касающиеся почти всех сфер двусторонних взаимоотношений, важнейшими из которых являются оборона и безопасность, таможенные дела и граница, взаимодействие на международной арене другие. Но как бы все это к союзному государству России-Беларусь никак ее относится. На первый взгляд. Как видим, текущий военно-политический кризис вокруг Украины, обнажил эти вопросы. Получается, что общее оборонное пространство теперь у нас не только с Россией, но фактически и с Беларусью.

ИА REGNUM: Вы намекаете, что надо фактическое положение надо перевести в отношения де-юре?

Я не намекаю, это очевидно с точки зрения международного права, как и то, что в случае необходимости, будь то де юре или де факто, мы будем защищать наше общее оборонное пространство. Братский и союзнический долг обязывает это сделать.