США просят Боливию выдать бывшего главу ведомства по борьбе с наркотиками
Ла-Пас, 3 февраля, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Боливия получила запрос властей США о выдаче бывшего руководителя управления по борьбе с наркотиками, которому судом Нью-Йорка предъявлено обвинение в поставках наркотиков и хранении оружия. Об этом глава МИД Боливии Рохелио Майта сообщил 2 февраля в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на странице министерства в социальной сети Facebook.
По его словам, МИД изучит запрос на предмет «соответствия формальным требованиям», после чего передаст его на рассмотрение боливийского суда.
Давила Перес, который руководил управлением по борьбе с наркотиками в 2019 году, 22 января был задержан правоохранителями при попытке бежать из Боливии в Аргентину. Власти республики подозревают его в незаконном обогащении и связях с наркоторговцами.
В 2020 году экс-чиновник был обвинён судом Южного округа в Нью-Йорке в сговоре с целью организации поставок наркотиков в США, а также в незаконном хранении и использовании оружия.