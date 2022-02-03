Ла-Пас, 3 февраля, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Боливия получила запрос властей США о выдаче бывшего руководителя управления по борьбе с наркотиками, которому судом Нью-Йорка предъявлено обвинение в поставках наркотиков и хранении оружия. Об этом глава МИД Боливии Рохелио Майта сообщил 2 февраля в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на странице министерства в социальной сети Facebook.

Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия Наркомания

Рохелио Майта «Мы получили из США запрос о предварительном заключении под стражу для последующей экстрадиции гражданина Максимилиано Давилы Переса».

По его словам, МИД изучит запрос на предмет «соответствия формальным требованиям», после чего передаст его на рассмотрение боливийского суда.

Давила Перес, который руководил управлением по борьбе с наркотиками в 2019 году, 22 января был задержан правоохранителями при попытке бежать из Боливии в Аргентину. Власти республики подозревают его в незаконном обогащении и связях с наркоторговцами.

В 2020 году экс-чиновник был обвинён судом Южного округа в Нью-Йорке в сговоре с целью организации поставок наркотиков в США, а также в незаконном хранении и использовании оружия.