Березники, Пермский край, , 07:39 — REGNUM В Пермском крае на дистанционное обучение переводят школьников Соликамска и Березников. Об этом во время брифинга сообщила начальник отдела гигиены детей и подростков краевого Управления Роспотребнадзора Надежда Коряковцева.

ОРВИ у ребёнка Ponchikov.net

Причиной введения ограничения названа высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ. Очное обучение детей приостанавливается с 3 по 9 февраля в школах, средних специальных учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования.

Ранее стало известно о том, что все школы Перми переходят на «дистант». Карантин также продлится с 3 по 9 февраля.

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