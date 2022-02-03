Березники, Пермский край, 3 февраля, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В Пермском крае на дистанционное обучение переводят школьников Соликамска и Березников. Об этом во время брифинга сообщила начальник отдела гигиены детей и подростков краевого Управления Роспотребнадзора Надежда Коряковцева.

Ponchikov.net ОРВИ у ребёнка

Причиной введения ограничения названа высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ. Очное обучение детей приостанавливается с 3 по 9 февраля в школах, средних специальных учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования.

Ранее стало известно о том, что все школы Перми переходят на «дистант». Карантин также продлится с 3 по 9 февраля.