Омск, , 07:37 — REGNUM В медучреждение Омска поступил девятимесячный ребёнок с телесными повреждениями. Как сообщили ИА REGNUM 3 февраля в следственном управлении СКР по Омской области, возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»).

Избиение Pixabay.com

Установлено, что к преступлению причастен 32-летней сожитель матери девочки. Мужчина задержан.

По версии следствия, злоумышленник «наказывал» ребёнка с 26 января по 1 февраля, когда матери девочки не было дома. Он бил девочку руками по голове, брал за ноги, переворачивал вниз головой и тряс.

Следователи осмотрели место происшествия. Допрашиваются свидетели, соседи. Расследование продолжается.

В областной прокуратуре ИА REGNUM сообщили подробности произошедшего. В ноябре 2021 года женщина с тремя детьми и сожителем переехали из Нижневартовска в Омск. 26 января мать уехала в Нижневартовск, чтобы оформить документы. Детей 2017, 2020 и 2021 годов рождения она оставила с сожителем.

У девятимесячного ребёнка, которого мужчина решил наказать, имеется инвалидность. Девочка была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Другие дети изъяты и помещены в специализированный дом ребенка.

Кроме того, прокуратура проверит деятельность органов системы профилактики.

Читайте также: Челябинца осудили за истязание 9-летней дочери