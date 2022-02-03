Вашингтон, 3 февраля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули ответил на обвинения в его адрес в повторении «тезисов России» со стороны пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, из-за призыва сенатора не давать Украине возможности вступить в НАТО. Свой ответ Хоули опубликовал 3 февраля в Twitter.

Rebecca Hammel Джош Хоули- американский сенатор

По мнению Хоули, в случае, если Россия на самом деле вторгнется на Украину, виноват в этом будет лишь одни человек — действующий президент США Джозеф Байден. Сенатор уточнил, что переход Псаки на личности никак не поможет скрыть «жалкий провал» Байдена во внешней политике.

Как утверждает Хоули, ключевая ошибка Байдена и его администрации заключается в том, что он проводит недостаточно жёсткую политику в отношении России.

Напомним, 3 февраля в ходе брифинга Псаки попросили прокомментировать заявление Хоули о том, что вступление Украины в НАТО в создавшихся условиях противоречит национальным интересам США, так как потребует дополнительных ресурсов, которые важнее использовать для соперничества с Китаем.

Пресс-секретарь Белого дома обвинила Хоули в «поглощении российской дезинформации» и подражании российской риторике по данному вопросу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США отказались от слова «неминуемый» относительно «вторжения» РФ на Украину.