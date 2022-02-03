Таллин, , 07:20 — REGNUM Прямая военная угроза для Эстонии отсутствует, заявил 2 февраля журналистам президент страны Алар Карис по итогам заседания Совета государственной безопасности.

Алар Карис Teet Malsroos

По словам эстонского лидера, республика является членом НАТО и ЕС, что дает ей защиту. Вместе с тем Карис привал быть готовыми к различным событиям в случае начала военного конфликта на европейском континенте.

Он добавил, что Эстония может столкнуться с притоком беженцев, кибератаками, а также с экономическими проблемами или кризисом в сфере энергетической безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила, что для единой позиции в вопросах внешней политики важно, чтобы все политические силы республики находились в одинаковом информационном пространстве.

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