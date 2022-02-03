Екатеринбург, 3 февраля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» переносится гораздо легче, чем предыдущие, крайне редко повреждает лёгкие, заболевшие COVID-19 почти не теряют вес, а также гораздо реже умирают. Об этом со ссылкой на японских учёных написал в соцсетях свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

«Да, омикрон гораздо более заразен, но также значительно менее вирулентен. Он больше похож на привычный нам ОРВИ», — говорится в аккаунте чиновика.

Куйвашев добавил, что времена, когда нужно бояться коронавируса, прошли. Он призывает граждан прислушаться к учёным и не переживать из-за этой инфекции.

«Давайте будем потихоньку успокаиваться. Это я и вам, и себе говорю», — заключил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области основная часть школьников и студенты колледжей переведены на дистанционное обучение. А первоклассников отправили на каникулы.