Пекин, , 07:19 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил предварительную программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, в которую включил 28 видов спорта. Это решение было принято в ходе проходящей 3 февраля в Пекине сессии МОК.

Олимпийские игры

Документ, вынесенный на рассмотрение высшей инстанции МОК, подготовила комиссия по олимпийской программе, её предложения ранее были поддержаны исполкомом международной организации.

В программу Игр вновь оказались включены сёрфинг, скейтбординг и скалолазание, впервые представленные на олимпийских состязаниях в Токио в 2021 году. Традиционные участники соревнований — тяжёлая атлетика, бокс и современное пятиборье — пока находятся в «листе ожидания». МОК ожидает от международных федераций завершения реформ, которые позволят этим видам спорта остаться в олимпийской программе.

Окончательно программа летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе будет утверждена на сессии МОК в декабре 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 55 случаев заражения было выявлено за сутки среди тех, кто прибыл на Олимпийские игры в Пекине.

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