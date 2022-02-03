Сургут, Югра, 3 февраля, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Два легковых автомобиля столкнулись в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба окружного управления ГИБДД России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в другую легковушку. В результате ДТП пострадали водители автомобилей, два пассажира одной из легковушек, и пассажирка второй. Отмечается, что среди пострадавших — ребенок возрастом пяти лет.

По данным ведомства, виновник ДТП не имел прав на управление автомобилем. Также уточняется, что автомобиль, где пострадал ребенок, не был оснащен специальным креслом.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Пожарском районе Приморского края столкнулись два автомобиля. В результате дорожной аварии погибли оба водителя транспортных средств.