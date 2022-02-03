Пекин, , 07:16 — REGNUM Поставки на рынок смартфонов в Китае выросли на 1,1% в годовом исчислении до 329 млн единиц в 2021 году, согласно промышленному отчету, опубликованному международной исследовательской фирмой International Data Corporation, передает агентство Синьхуа.

Смартфоны rawpixel

На китайском рынке наблюдался значительный рост поставок в первом квартале прошлого года на фоне высоких ожиданий отрасли, стабильной эпидемической ситуации и политики стимулирования потребительского спроса, говорится в отчете.

Поставки во втором и третьем кварталах сократились, в частности, из-за падения потребительского спроса и дефицита предложения некоторых товаров. Согласно отчету, снижение сократилось в четвертом квартале, что было обусловлено запуском новой продукции в декабре.

Только в четвертом квартале прошлого года на рынке Китая было отгружено 83,4 млн единиц продукции, что на 3,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.