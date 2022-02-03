Абакан, 3 февраля, 2022, 07:15 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 998 носителей коронавируса, выздоровели 392 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 февраля в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала 2022 года в Хакасии подтверждено 7500 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 2,1; за неделю — 2,5.

По данным республиканского оперштаба, в Хакасии амбулаторно лечатся 8929 (+1046) пациентов, в стационарах — 731 (+45).

Как сообщал ИА REGNUM, 2 февраля в республике было выявлено 816 носителей коронавируса, выздоровел 241 человек.