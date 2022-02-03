Пекин, 3 февраля, 2022, 07:14 — ИА Регнум. По данным Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT), интернет-сектор Китая продемонстрировал устойчивый рост доходов и прибыли от бизнеса в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

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В прошлом году доходы от бизнеса крупных интернет-компаний и связанных с ними компаний в стране составили примерно 1,55 трлн юаней (около $243,15 млрд), увеличившись на 21,2% в годовом исчислении. Крупнейшие интернет-компании и компании, предоставляющие сопутствующие услуги, получили в общей сложности прибыль в размере 132 млрд юаней, что на 13,3% больше в годовом исчислении.

Расходы на исследования и разработки крупных интернет-компаний и компаний, предоставляющих сопутствующие услуги, выросли на 5% в годовом исчислении до 75,42 млрд юаней. Статистика MIIT охватывает предприятия с годовым доходом от интернет-услуг более 5 млн юаней за предыдущий год.