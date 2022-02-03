Медработник Приамурья ответит за гибель выпавшей из окна женщины
Благовещенск, 3 февраля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Сотрудник Амурской областной больницы подозревается в халатности, которая стала причиной гибели пожилой пациентки. По версии следствия, медбрат не выполнял круглосуточный мониторинг, поэтому женщина выпала из окна, сообщило ИА ПортАмур.
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Амурчанка погибла в ноябре 2021 года. Сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что пациентку нельзя было оставлять без присмотра в силу её возраста и характера заболевания.
Медбрату предъявлено обвинение по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Свою вину сотрудник областной больницы признал.
Как сообщало ИА REGNUM, Советский районный суд Владивостока приговорил к условному сроку лишения свободы врача, из-за ошибки которого умер студент-медик. Молодого человека не госпитализировали после обращения с жалобами на острые боли в животе.