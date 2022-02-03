Благовещенск, 3 февраля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Сотрудник Амурской областной больницы подозревается в халатности, которая стала причиной гибели пожилой пациентки. По версии следствия, медбрат не выполнял круглосуточный мониторинг, поэтому женщина выпала из окна, сообщило ИА ПортАмур.

Egov-buryatia.ru Врачи в Бурятии

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Амурчанка погибла в ноябре 2021 года. Сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что пациентку нельзя было оставлять без присмотра в силу её возраста и характера заболевания.

«Отлучился на определенное время со своего места, и в результате чего эта трагедия произошла. По данному факту было возбуждено уголовное дело следственным управлением по статье 109 уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности». В ходе расследования установлено, что медицинский брат отделения, где находилась погибшая, не выполнил свои должностные обязанности, которые заключались в том, что он должен был осуществлять круглосуточный мониторинг за больной», — отметил руководитель контрольно-следственного отдела следственного управления СКР по области Антон Сыч.

Медбрату предъявлено обвинение по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Свою вину сотрудник областной больницы признал.

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