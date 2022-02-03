Пекин, 3 февраля, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Банк сельскохозяйственного развития Китая (ADBC), участвующий в формировании сельскохозяйственной политики Китая сообщил, что его активы впервые превысили 8 трлн юаней (около $1,26 трлн) в конце 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

Finance.ifeng.com Юань

В 2021 году банк выдал кредитов на сумму 2,34 трлн юаней, а непогашенные кредиты достигли 6,69 трлн юаней в конце прошлого года. Банк продолжит совершенствовать свои финансовые услуги в этом году, чтобы стимулировать развитие сельских районов страны, модернизацию сельского хозяйства и региональное скоординированное развитие, сказал председатель ADBC Цянь Вэньхуэй.

Основанная в 1994 году ADBC находится под непосредственным руководством Госсовета КНР и собирает средства через рынок на основе национального кредита для поддержки развития сельского хозяйства, сельских районов и фермеров.