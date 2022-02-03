Томск, 3 февраля, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Арбитраж Томской области признал обоснованным иск налоговой службы к муниципальному унитарному предприятию «БИО ТЭП» из Верхнекетского района и ввёл в отношении него конкурсное производство «по упрощённой процедуре ликвидируемого должника». Процедура продлится шесть месяцев, передаёт ИА REGNUM.

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Конкурсным управляющим утвержден Максим Нестеров из ассоциации «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество». В реестр кредиторов внесены претензии ФНС на сумму более 9,705 млн рублей. Следующее заседание по банкротному делу пройдёт 23 июня 2022 года.

Напомним, спор слушался с октября 2020 года. Основанием для обращения в суд тогда послужила задолженность в объёме почти 30 млн рублей.

Предприятие обеспечивало теплом потребителей посёлка Ягодное Ягоднинского сельского поселения, ст. Белый Яр и одну из школ.