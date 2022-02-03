Пекин, 3 февраля, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Отрасль строительных материалов Китая отчиталась о стабильном росте в прошлом году, свидетельствуют данные Министерства промышленности и информационных технологий КНР (MIIT), передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Совокупная выручка компаний с годовой выручкой более 20 млн юаней (около $3,14 млн) в данной сфере за 2021 год составила 6,6 трлн юаней, увеличившись на 13,5% в годовом исчислении. Их совокупная прибыль за тот же период выросла на 14,7% в годовом исчислении и достигла 575,4 млрд юаней. В 2021 году добавленная стоимость сектора увеличилась в годовом исчислении на 8%.

Экспорт сектора строительных материалов в прошлом году продолжал быстро расти. В период с января по ноябрь прошлого года было экспортировано строительных материалов и неметаллических полезных ископаемых на сумму $42,13 млрд, что на 23,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.