Екатеринбург, 3 февраля, 2022, 07:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге поймали подозреваемого в хищении денег с кредитной карты своей соседки. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Банковские карты

По данным следствия, женщина попросила безработного и ранее несколько раз судимого гражданина купить спиртное и передала ему свою карту. Тот выполнил эту просьбу, а затем совершил несколько покупок для себя и расплатился той же картой.

Вора задержали. Теперь ему грозит до шести лет колонии.