Уралец похитил деньги с банковской карты соседки
Екатеринбург, 3 февраля, 2022, 07:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге поймали подозреваемого в хищении денег с кредитной карты своей соседки. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.
Иван Шилов ИА REGNUM
Банковские карты
По данным следствия, женщина попросила безработного и ранее несколько раз судимого гражданина купить спиртное и передала ему свою карту. Тот выполнил эту просьбу, а затем совершил несколько покупок для себя и расплатился той же картой.
Вора задержали. Теперь ему грозит до шести лет колонии.