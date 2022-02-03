Вашингтон, , 07:03 — REGNUM Решение одобрить выделение Пакистану транша в размере $1 млрд в рамках программы расширенного финансирования (EFF) принял исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ), 3 февраля сообщили в пресс-службе организации.

Деньги! Деньги! Деньги! Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США

В заявлении фонда отмечается, что общий объем средств, которые будут получены Пакистаном в рамках EFF, составят $3 млрд. Эта программа действует с июля 2019 года. В МВФ утверждают, что указанный механизм сначала укрепил бюджетные резервы страны до уровня, который был до начала пандемии, а уже с лета 2020 года привел к значительному восстановлению экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря исполнительный совет МВФ согласовал выделение финансовой помощи Молдавии на общую сумму около $0,6 млрд.

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