Хабаровск, , 07:06 — REGNUM В Хабаровском крае в 2022 году почти 600 личных подсобных хозяйств получат поддержку из бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Коровы paulwell

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Из краевой казны фермеры, которые занимаются животноводством, получат субсидии.

Поддержка выделена 18 муниципалитетам из 12 районов в рамках реализации профильной госпрограммы по развитию агропромышленного комплекса.

На одну корову выделят 6 тыс. рублей, на козу — 2 тыс. Общая сумма поддержки 4,8 млн рублей.

В прошлом году среди 560 личных подсобных хозяйств было распределено 4,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, конкретные предложения и меры дополнительной поддержки молочной отрасли будут разработаны в Госдуме феврале.