Пекин, 3 февраля, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Один из крупнейших производителей угля в Китае China Shenhua Energy Company Limited заявила, что ее чистая прибыль, как ожидается, вырастет на 28% в 2021 году, в частности, из-за роста продаж и цен на уголь, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Чистая прибыль по сравнению с прошлым годом, вероятно, составит около 50,3 млрд юаней ($7,9 млрд), что на 11,1 млрд юаней больше, чем в 2020 году, говорится в заявлении компании, поданном на Шанхайскую фондовую биржу. Рост продаж угля и повышение отпускных цен на уголь и полиолефины способствовали увеличению прибыли компании.

Однако более высокие производственные затраты и более низкая отдача от инвестиций, среди прочих факторов, сдерживали более значительный рост прибыли, отмечается в заявлении.