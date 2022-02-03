Пекин, , 06:57 — REGNUM Китай поможет интернет-предприятиям развиваться здоровым и устойчивым образом, улучшая межведомственную координацию и проводя благоприятную политику, заявил главный регулятор киберпространства страны, передает агентство Синьхуа.

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Киберпространственная администрация Китая обсудила эту тему с тремя правительственными ведомствами и руководителями интернет-предприятий на семинаре 29 января. Администрация будет тесно сотрудничать с соответствующими ведомствами в целях совершенствования методов регулирования и защиты прав и интересов предприятий, сказал глава администрации Чжуан Жунвэнь.

Чжуан сказал, что интернет-предприятия Китая имеют широкие перспективы для развития, и призвал все такие предприятия использовать возможности и действовать строго в соответствии с законом.