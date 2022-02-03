Предприниматели Благовещенска пожаловались на новые условия ведения бизнеса
Благовещенск, 3 февраля, 2022, 07:04 — ИА Регнум. В столице Приамурья владельцы торговых точек вынуждены тратить крупные суммы на приведение павильонов к одинаковому оформлению. Мэрии предлагают освободить предпринимателей от этих условий и сдавать в аренду уже готовые одинаково оформленные киоски, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аппарата регионального бизнес-омбудсмена.
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Привести внешний вид городских павильонов в соответствие с требованиями проекта предприниматели должны были до конца 2021 года. Затраты им должны компенсировать, но бизнесмены уверены, что выделенная сумма покрывает только часть расходов.
«Сумма субсидии незначительная, и слишком много условностей — ограниченный перечень материалов и фирм-исполнителей, иначе ты можешь потом просто не пройти приемку, если начнёшь делать сам», — рассказала предприниматель из Благовещенска.
По её словам, обновление внешнего вида одного киоска обошлось тем, кто выполнил условия горадминистрации, в 1,5−2 млн рублей. Кроме того, торговля вынужденно не осуществлялась в течение нескольких месяцев.
Как сообщало ИА REGNUM, Благовещенск стал одним из пяти городов Амурской области, в которых намерены сделать стратегическое пространственное планирование. Вложения по инвестпроектам, реализация которых поможет изменить облик города, предварительно оцениваются в 200 млрд рублей.