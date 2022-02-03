Мадрид, 3 февраля, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Испании направила письмо в Высшую прокуратуру автономных сообществ Мадрид, Кастилия-Ла-Манча и Каталония с просьбой предоставить подробную информацию о текущей ситуации с уголовными делами, возбужденными в связи со смертями, зарегистрированными в домах престарелых из-за COVID-19. Об этом пишет агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испания

Это, по мнению прокуратуры, позволит жертвам и их семьям получить «внимание и защиту, которые должна обеспечить им прокуратура».

Ранее в Испании зафиксировали «рекорд» новых случаев заражения коронавирусом из-за распространения штамма «Омикрон».