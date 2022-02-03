Шанхай, Китай, , 06:55 — REGNUM Количество и стоимость экспортируемых автомобилей Шанхая достигли рекордных высот в 2021 году, сообщила муниципальная таможня, передает агентство Синьхуа.

Шанхай

В прошлом году Шанхай экспортировал 484 000 автомобилей общей стоимостью 57,01 млрд юаней (около $8,95 млрд), что на 136% и 206% больше, чем годом ранее, показали официальные данные.

В начале 2022 года экспорт автомобилей из Шанхая продолжал поддерживать высокие темпы роста. По состоянию на 26 января более 88 000 автомобилей было экспортировано через городской порт Вайгаоцяо, крупнейший порт импорта и экспорта автомобилей в Китае, что на 33 000 автомобилей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чтобы обеспечить автоэкспорт с нулевой задержкой на таможне, порт Вайгаоцяо запустил механизм круглосуточного обслуживания, активно участвовал в стыковке экспортных предприятий и маршрутов доставки, упростил процесс оформления и открыл зеленый коридор.