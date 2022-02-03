Пекин, , 06:51 — REGNUM Крупнейший переработчик нефти Китая Sinopec заявил 29 января что завершил первый в стране мегатонный проект по улавливанию, утилизации и хранению углерода, сообщает агентство Синьхуа.

Китайский нефтяной гигант Sinopec Group Kazenergy.com

Ожидается, что проект позволит сократить выбросы углекислого газа на 1 млн тонн в год, что эквивалентно эффекту посадки почти 9 млн деревьев. Он был совместно построен нефтехимической компанией Sinopec Qilu и нефтяным месторождением Sinopec Shengli, двумя дочерними компаниями Sinopec.

Технология улавливания, утилизации и хранения углерода играет ключевую роль в сокращении выбросов углекислого газа. Этот процесс улавливает углекислый газ в результате производственной деятельности, а затем либо повторно использует, либо хранит его.

Китай объявил, что будет стремиться достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году.