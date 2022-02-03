Москва, , 06:51 — REGNUM Два стратегических ракетоносца Ту-95 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, а также над северо-восточной частью Атлантического океана. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Во время полёта, продолжительность которого составила около 15 часов, экипажи Ту-95 провели дозаправку топливом в воздухе.

пресс-служба Минобороны РФ «Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота».

Отмечается, что российские стратегические ракетоносцы на отдельных этапах полёта сопровождались истребителями Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.

Напомним, регулярные полёты самолётов дальней авиации ВКС России над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей выполняются «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

Как сообщало ИА REGNUM, ВВС Великобритании направляли свои истребители Typhoon на сопровождение четырёх российских военных самолётов, обнаруженных к северу от Шотландии.

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