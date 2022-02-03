Мадрид, 3 февраля, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Глава партии «Граждане» (Ciudadanos) Инес Арримадас считает, что благодаря поддержке, оказанной ее партией, правительство могло проголосовать за утверждение трудовой реформы. Об этом она заявила в программе Hora 25 на радио Cadena Ser.

Efraimstochter Флаг Испании

«Партия «Граждане» обеспечила ситуацию, при которой [баскская левая националистическая партия] EH Bildu и «Левые республиканцы Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya) не могли шантажировать правительство», — сказала Арримадас, чья партия выступает против отделения Каталонии и Страны Басков.

Политик гарантировала, что «Граждане» проголосуют за проект трудовой реформы, если текст, который будет утвержден в ходе заседания 3 февраля, «не затронет ни одной запятой» из того, что было согласовано между партиями и правительством в ходе переговоров по документу.