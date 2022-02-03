Владивосток, 3 февраля, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Во Владивостоке в 2022 гуду отремонтируют и установят новые остановочные павильоны по 44 адресам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Остановка

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«Там, где это необходимо, будут заменены повреждённые элементы — крыша и стенки. На части адресов появятся новые комплексы. Уже завершается подготовка перечня таких объектов», — пояснили специалисты управления дорог.

Для ремонта уже определены 23 остановки, ещё на 21 установят новые павильоны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области на 2022 год запланировано благоустройство 160 из 613 остановочных пунктов в местах, откуда автобусы организованно забирают детей в школу. На эти цели муниципалитеты получат субсидию.