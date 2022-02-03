Украина, 13 мая, 2015, 10:06 — ИА Регнум. Как заявляют в Киеве, анализ проекта совместной декларации саммита "не дает оснований надеяться, что встреча высокого уровня в Риге станет действительно важным вкладом в стабилизацию и процветание стран «Восточного партнерства»

Представитель Украины при ЕС Константин Елисеев заявляет, что если позиция лидеров ряда европейских стран не изменится, саммит «Восточного партнерства» в Риге, который состоится 21-22 мая, будет провальным. Об этом украинский посол заявил журналистам в Брюсселе 12 мая.

«Если в ближайшие даже не дни, а часы лидеры отдельных стран ЕС не обратят внимание на важность момента, на важность этого саммита, он может стать провальным», — цитирует заявление Елисеева госинформагентство «Укринформ». «Саммит в Риге, на мой взгляд, будет моментом истины для самой политики „Восточного партнерства“. Ведь после тех потрясений и шоков, которые произошли на протяжении последнего времени, нам нужно совместно с европейскими партнерами дать четкий ответ — каким должно быть „Восточное партнерство“, какая его перспектива, чего ожидать в будущем. И в этом плане мы надеемся, что Рижский саммит должен дать ответы на это. Это будет или трусливая, половинчатая политика обреченных стран, или это будет мощная политика стабилизации, процветания и развития и Евросоюза, и стран-партнеров», — заявил украинский дипломат.

По словам Елисеева, анализ проекта совместной декларации саммита «не дает оснований надеяться, что встреча высокого уровня в Риге станет действительно важным вкладом в стабилизацию и процветание стран „Восточного партнерства“». В завершение посол подчеркнул, что у ряда стран Евросоюза «нет желания углублять отношения со странами „Восточного партнерства“».