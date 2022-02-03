Токио, , 06:44 — REGNUM Власти Японии подтверждают свои намерения сотрудничать с США по ситуации вокруг Украины, заявил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции.

Милитаристская Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«На границе Украины сохраняется требующая полной бдительности ситуация растущего напряжения из-за наращивания Россией своего военного присутствия. И хотя сейчас продолжают прилагаться дипломатические усилия заинтересованных стран, мы осознаем, что есть вероятность резкого изменения ситуации в будущем», — заявил он.

Мацуно добавил, что Вашингтон и Токио готовы предпринимать совместные усилия для «предотвращения вторжения России». Он подчеркнул, что японская сторона поддерживает суверенитет Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Токио Михаил Галузин назвал высказывания руководства Японии по ситуации на Украине контрпродуктивными. Он порекомендовал японской стороне перечитать российские предложения по гарантиям безопасности.

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