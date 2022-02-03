Москва, , 06:43 — REGNUM Россия и Китай к концу марта дадут ответ «единому фронту» США и Великобритании, заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Яков Кедми Mark Nakoykher

«До конца марта, вероятно, все будет ясно — куда и как хочет разруливать эту ситуацию Москва… С конца марта Олимпийские игры перестают быть фактором политики. С другой стороны, тем развития, с которым все идет, он ведет к тому, что окончательные решения будут приниматься к концу марта… Реально мы увидит результаты к концу марта, но они будут четко и более ясно скоординированы с Китаем. Китай больше не собирается терпеть то, что было. Весь вопрос в том, что Китай заявил, что он поддерживает требования России. Вопрос, в какой в форме он будет их поддерживать», — заявил Кедми.

По его словам, это может остаться лишь политической поддержкой, а может вылиться в реальную поддержку, скоординированную с Россию. Этого исключать, по словам Кедми, тоже нельзя.